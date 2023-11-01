Стефанида — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиСтефанида

Стефанида

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1780

Пол

Женский

Добавил:

АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1780

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Пыжев Иван Карпович

Рождение ребёнка
1796

Сын: Пыжев Никита Иванович

Отец ребёнка: Пыжев Иван Карпович

Рождение ребёнка
1800

Дочь: (Пыжева) Стефанида Ивановна

Отец ребёнка: Пыжев Иван Карпович

Рождение ребёнка
1808

Сын: Пыжев Филип Иванович

Отец ребёнка: Пыжев Иван Карпович

Рождение ребёнка
1810

Дочь: (Пыжев) Ксения Ивановна

Отец ребёнка: Пыжев Иван Карпович

Рождение ребёнка
1810

Дочь: (Пыжева) Анна Ивановна

Отец ребёнка: Пыжев Иван Карпович

Рождение ребёнка
1812

Дочь: (Пыжев) Кристина Ивановна

Отец ребёнка: Пыжев Иван Карпович

Рождение ребёнка
1814

Сын: Пыжев Илья Иванович

Отец ребёнка: Пыжев Иван Карпович

Мы используем куки для улучшения работы сайта.