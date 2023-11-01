Стефанида
Место рожденияНе указано
Дата рождения1780
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1780
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Пыжев Иван Карпович
Рождение ребёнка
1796
Отец ребёнка: Пыжев Иван Карпович
Рождение ребёнка
1800
Дочь: (Пыжева) Стефанида Ивановна
Отец ребёнка: Пыжев Иван Карпович
Рождение ребёнка
1808
Сын: Пыжев Филип Иванович
Отец ребёнка: Пыжев Иван Карпович
Рождение ребёнка
1810
Дочь: (Пыжев) Ксения Ивановна
Отец ребёнка: Пыжев Иван Карпович
Рождение ребёнка
1810
Дочь: (Пыжева) Анна Ивановна
Отец ребёнка: Пыжев Иван Карпович
Рождение ребёнка
1812
Дочь: (Пыжев) Кристина Ивановна
Отец ребёнка: Пыжев Иван Карпович
Рождение ребёнка
1814
Сын: Пыжев Илья Иванович
Отец ребёнка: Пыжев Иван Карпович