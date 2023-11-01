Пыжев Иван Карпович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1773
Дата смерти1848
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1773
Отец: Пыжев Карп Харитонович
Мать: Евдокия Павловна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Стефанида
Рождение ребёнка
1796
Мать ребёнка: Стефанида
Рождение ребёнка
1800
Дочь: (Пыжева) Стефанида Ивановна
Мать ребёнка: Стефанида
Рождение ребёнка
1808
Сын: Пыжев Филип Иванович
Мать ребёнка: Стефанида
Рождение ребёнка
1810
Дочь: (Пыжев) Ксения Ивановна
Мать ребёнка: Стефанида
Рождение ребёнка
1810
Дочь: (Пыжева) Анна Ивановна
Мать ребёнка: Стефанида
Рождение ребёнка
1812
Дочь: (Пыжев) Кристина Ивановна
Мать ребёнка: Стефанида
Рождение ребёнка
1814
Сын: Пыжев Илья Иванович
Мать ребёнка: Стефанида
Смерть
1848