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Пыжев Иван Карпович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1773

Дата смерти

1848

Пол

Мужской

Добавил:

АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1773

Отец: Пыжев Карп Харитонович

Мать: Евдокия Павловна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Стефанида

Рождение ребёнка
1796

Сын: Пыжев Никита Иванович

Мать ребёнка: Стефанида

Рождение ребёнка
1800

Дочь: (Пыжева) Стефанида Ивановна

Мать ребёнка: Стефанида

Рождение ребёнка
1808

Сын: Пыжев Филип Иванович

Мать ребёнка: Стефанида

Рождение ребёнка
1810

Дочь: (Пыжев) Ксения Ивановна

Мать ребёнка: Стефанида

Рождение ребёнка
1810

Дочь: (Пыжева) Анна Ивановна

Мать ребёнка: Стефанида

Рождение ребёнка
1812

Дочь: (Пыжев) Кристина Ивановна

Мать ребёнка: Стефанида

Рождение ребёнка
1814

Сын: Пыжев Илья Иванович

Мать ребёнка: Стефанида

Смерть
1848

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