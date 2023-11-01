(Пыжева) Татьяна Дитриевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1815
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1815
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Пыжев Илья Иванович
Рождение ребёнка
1836
Дочь: (Пыжев) Наталья Ильинична
Отец ребёнка: Пыжев Илья Иванович
Рождение ребёнка
1838
Сын: Пыжев Василий Ильич
Отец ребёнка: Пыжев Илья Иванович
Рождение ребёнка
1841
Дочь: (Пыжева) Ульяна Ивановна
Отец ребёнка: Пыжев Илья Иванович
Рождение ребёнка
1845
Сын: Пыжев Иван Ильич
Отец ребёнка: Пыжев Илья Иванович
Рождение ребёнка
1848
Сын: Пыжев Яков Ильич
Отец ребёнка: Пыжев Илья Иванович
Рождение ребёнка
1851
Сын: Пыжев Николай Ильич
Отец ребёнка: Пыжев Илья Иванович
Рождение ребёнка
1856
Дочь: (Пыжева) Анна Ильинична
Отец ребёнка: Пыжев Илья Иванович