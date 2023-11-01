(Пыжева) Татьяна Дитриевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюди(Пыжева) Татьяна Дитриевна

(Пыжева) Татьяна Дитриевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1815

Пол

Женский

Добавил:

АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1815

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Пыжев Илья Иванович

Рождение ребёнка
1836

Дочь: (Пыжев) Наталья Ильинична

Отец ребёнка: Пыжев Илья Иванович

Рождение ребёнка
1838

Сын: Пыжев Василий Ильич

Отец ребёнка: Пыжев Илья Иванович

Рождение ребёнка
1841

Дочь: (Пыжева) Ульяна Ивановна

Отец ребёнка: Пыжев Илья Иванович

Рождение ребёнка
1845

Сын: Пыжев Иван Ильич

Отец ребёнка: Пыжев Илья Иванович

Рождение ребёнка
1848

Сын: Пыжев Яков Ильич

Отец ребёнка: Пыжев Илья Иванович

Рождение ребёнка
1851

Сын: Пыжев Николай Ильич

Отец ребёнка: Пыжев Илья Иванович

Рождение ребёнка
1856

Дочь: (Пыжева) Анна Ильинична

Отец ребёнка: Пыжев Илья Иванович

Мы используем куки для улучшения работы сайта.