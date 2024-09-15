Котенев Иван Алексеевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
1901
ГААК Ф144 оп6 д308 стр. 19 поз. - 35
Рождение ребёнка
12.05.1901
Дочь: Котенева (Котенева) Александра Ивановна
Мать ребёнка: Котенева Наталия Петровна
ГААК Ф144 оп6 д308 Николаевской церкви с. Брусенцево стр. 19_12.05.1901_крещение-13.05.1901 пол_Ж_ запись - 35 род. Александра в село Брусенцево у запасный рядовой из крестьян Котенев Иван Алексеев и... Показать все
Смерть
Неизвестно