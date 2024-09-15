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Котенев Иван Алексеевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Котенева Наталия Петровна

Место жительства
1901
Брусенцево, Усть-Пристанский муниципальный район, Алтайский край
ГААК Ф144 оп6 д308 стр. 19 поз. - 35
Рождение ребёнка
12.05.1901

Дочь: Котенева (Котенева) Александра Ивановна

Мать ребёнка: Котенева Наталия Петровна

Брусенцево, Усть-Пристанский муниципальный район, Алтайский край
ГААК Ф144 оп6 д308 Николаевской церкви с. Брусенцево стр. 19_12.05.1901_крещение-13.05.1901 пол_Ж_ запись - 35 род. Александра в село Брусенцево у запасный рядовой из крестьян Котенев Иван Алексеев и... Показать все
Смерть
Неизвестно

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