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Котенева (Котенева) Александра Ивановна

Место рождения

Брусенцево, Усть-Пристанский муниципальный район, Алтайский край

Дата рождения

12.05.1901

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.05.1901

Отец: Котенев Иван Алексеевич

Мать: Котенева Наталия Петровна

Брусенцево, Усть-Пристанский муниципальный район, Алтайский край
ГААК Ф144 оп6 д308 Николаевской церкви с. Брусенцево стр. 19_12.05.1901_крещение-13.05.1901 пол_Ж_ запись - 35 род. Александра в село Брусенцево у запасный рядовой из крестьян Котенев Иван Алексеев и... Показать все
Крещение
13.05.1901
Брусенцево, Усть-Пристанский муниципальный район, Алтайский край
ГААК Ф144 оп6 д308 Николаевской церкви с. Брусенцево стр. 19_12.05.1901_крещение-13.05.1901 пол_Ж_ запись - 35 род. Александра в село Брусенцево у запасный рядовой из крестьян Котенев Иван Алексеев и... Показать все
Смерть
Неизвестно

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