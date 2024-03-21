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Артисов Евгений Иванович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1852

Дата смерти

09.07.1913

Пол

Мужской

Добавил:

МШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1852

Отец: Артисов Иван

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Артисова Евгения Федоровна

Рождение ребёнка
29.05.1876

Дочь: Репина (Артисова) Анна Евгеньевна

Мать ребёнка: Артисова Евгения Федоровна

Алексеевское, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Евгений Иванович - врем. обязанный гр. Платону Дмитриеву Неелову Воспр. - Николаевского Никулинского прихода д. Шолохово крест. девица Стефана Феодорова (новорожденной родная тетка).
Рождение ребёнка
1880

Дочь: Богатырева (Артисова) Любовь Евгеньевна

Мать ребёнка: Артисова Евгения Федоровна

Алексеевское, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1882

Дочь: Суворова (Артисова) Людмила Евгеньевна

Мать ребёнка: Артисова Евгения Федоровна

Алексеевское, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1885

Сын: Артисов Александр Евгеньевич

Мать ребёнка: Артисова Евгения Федоровна

Рождение ребёнка
15.02.1886

Сын: Артисов Павел Евгеньевич

Мать ребёнка: Артисова Евгения Федоровна

Рождение ребёнка
1894

Сын: Артисов Василий Евгеньевич

Мать ребёнка: Артисова Евгения Федоровна

Смерть
09.07.1913
Путилово, Вологодский район, Северный край
От чахотки

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