Артисов Евгений Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1852
Дата смерти09.07.1913
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Рождение
1852
Отец: Артисов Иван
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
29.05.1876
Дочь: Репина (Артисова) Анна Евгеньевна
Мать ребёнка: Артисова Евгения Федоровна
Евгений Иванович - врем. обязанный гр. Платону Дмитриеву Неелову Воспр. - Николаевского Никулинского прихода д. Шолохово крест. девица Стефана Феодорова (новорожденной родная тетка).
Рождение ребёнка
1880
Дочь: Богатырева (Артисова) Любовь Евгеньевна
Мать ребёнка: Артисова Евгения Федоровна
Рождение ребёнка
1882
Дочь: Суворова (Артисова) Людмила Евгеньевна
Мать ребёнка: Артисова Евгения Федоровна
Рождение ребёнка
1885
Сын: Артисов Александр Евгеньевич
Мать ребёнка: Артисова Евгения Федоровна
Рождение ребёнка
15.02.1886
Мать ребёнка: Артисова Евгения Федоровна
Рождение ребёнка
1894
Сын: Артисов Василий Евгеньевич
Мать ребёнка: Артисова Евгения Федоровна
Смерть
09.07.1913
Путилово, Вологодский район, Северный край
От чахотки