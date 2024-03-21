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Артисова Евгения Федоровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1850

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

МШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1850

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Артисов Евгений Иванович

Рождение ребёнка
29.05.1876

Дочь: Репина (Артисова) Анна Евгеньевна

Отец ребёнка: Артисов Евгений Иванович

Алексеевское, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Евгений Иванович - врем. обязанный гр. Платону Дмитриеву Неелову Воспр. - Николаевского Никулинского прихода д. Шолохово крест. девица Стефана Феодорова (новорожденной родная тетка).
Рождение ребёнка
1880

Дочь: Богатырева (Артисова) Любовь Евгеньевна

Отец ребёнка: Артисов Евгений Иванович

Алексеевское, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1882

Дочь: Суворова (Артисова) Людмила Евгеньевна

Отец ребёнка: Артисов Евгений Иванович

Алексеевское, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1885

Сын: Артисов Александр Евгеньевич

Отец ребёнка: Артисов Евгений Иванович

Рождение ребёнка
15.02.1886

Сын: Артисов Павел Евгеньевич

Отец ребёнка: Артисов Евгений Иванович

Рождение ребёнка
1894

Сын: Артисов Василий Евгеньевич

Отец ребёнка: Артисов Евгений Иванович

Смерть
Неизвестно

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