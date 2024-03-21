Артисова Евгения Федоровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1850
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1850
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
29.05.1876
Дочь: Репина (Артисова) Анна Евгеньевна
Отец ребёнка: Артисов Евгений Иванович
Евгений Иванович - врем. обязанный гр. Платону Дмитриеву Неелову Воспр. - Николаевского Никулинского прихода д. Шолохово крест. девица Стефана Феодорова (новорожденной родная тетка).
Рождение ребёнка
1880
Дочь: Богатырева (Артисова) Любовь Евгеньевна
Отец ребёнка: Артисов Евгений Иванович
Рождение ребёнка
1882
Дочь: Суворова (Артисова) Людмила Евгеньевна
Отец ребёнка: Артисов Евгений Иванович
Рождение ребёнка
1885
Сын: Артисов Александр Евгеньевич
Отец ребёнка: Артисов Евгений Иванович
Рождение ребёнка
15.02.1886
Отец ребёнка: Артисов Евгений Иванович
Рождение ребёнка
1894
Сын: Артисов Василий Евгеньевич
Отец ребёнка: Артисов Евгений Иванович
Смерть
Неизвестно