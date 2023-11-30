Богатырева (Артисова) Любовь Евгеньевна
Место рождения
Дата рождения1880
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1880
Бракосочетание
27.01.1903
По жениху: Попадьинской волости д. Павлово крестьянин Иван Алесеевич Савельев и Иван Васильевич Бататин. По невесте: той же волости д. Путилово крестьянин Александр Репин и Воронцовской волости д. Ели... Показать все
Рождение ребёнка
03.12.1903
Сын: Богатырев Николай Онисифорович
Отец ребёнка: Богатырев Онисифор Иванович
Воспр. - Попадьинской волости д. Путилово крестьянский сын Павел Евгеньевич Артисов
Рождение ребёнка
09.11.1905
Дочь: Богатырева Анна Онисифоровна
Отец ребёнка: Богатырев Онисифор Иванович
Воспр - той же волости д. Путилово крестьянская девица Людмила Евгеньевна Артисова
Рождение ребёнка
31.05.1909
Дочь: Богатырева Мария Онисифоровна
Отец ребёнка: Богатырев Онисифор Иванович
Воспр. - той же волости и деревни Гулия Павловна Каратаева
Смерть
Неизвестно