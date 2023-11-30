Богатырева (Артисова) Любовь Евгеньевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Богатырева (Артисова) Любовь Евгеньевна

Место рождения

Алексеевское, Вологодский муниципальный район, Вологодская область

Дата рождения

1880

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

МШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1880

Отец: Артисов Евгений Иванович

Мать: Артисова Евгения Федоровна

Алексеевское, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Бракосочетание
27.01.1903

Муж: Богатырев Онисифор Иванович

Павлово, Попадьинская волость, Вологодский уезд
По жениху: Попадьинской волости д. Павлово крестьянин Иван Алесеевич Савельев и Иван Васильевич Бататин. По невесте: той же волости д. Путилово крестьянин Александр Репин и Воронцовской волости д. Ели... Показать все
Рождение ребёнка
03.12.1903

Сын: Богатырев Николай Онисифорович

Отец ребёнка: Богатырев Онисифор Иванович

Павлово, Попадьинская волость, Вологодский уезд
Воспр. - Попадьинской волости д. Путилово крестьянский сын Павел Евгеньевич Артисов
Рождение ребёнка
09.11.1905

Дочь: Богатырева Анна Онисифоровна

Отец ребёнка: Богатырев Онисифор Иванович

Павлово, Попадьинская волость, Вологодский уезд
Воспр - той же волости д. Путилово крестьянская девица Людмила Евгеньевна Артисова
Рождение ребёнка
31.05.1909

Дочь: Богатырева Мария Онисифоровна

Отец ребёнка: Богатырев Онисифор Иванович

Павлово, Попадьинская волость, Вологодский уезд
Воспр. - той же волости и деревни Гулия Павловна Каратаева
Смерть
Неизвестно
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