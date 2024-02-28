Репина (Артисова) Анна Евгеньевна
Место рождения
Дата рождения29.05.1876
Дата смерти24.04.1917
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Место
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Рождение
29.05.1876
Евгений Иванович - врем. обязанный гр. Платону Дмитриеву Неелову Воспр. - Николаевского Никулинского прихода д. Шолохово крест. девица Стефана Феодорова (новорожденной родная тетка).
Рождение ребёнка
14.05.1900
Дочь: Репин Константин Александрович
Отец ребёнка: Репин Александр Павлович
Воспр. - той же деревни и дома крестьянский сын Анатолий Павлов Репин
Рождение ребёнка
27.09.1901
Сын: Репин Павел Александрович
Отец ребёнка: Репин Александр Павлович
Воспр. - той же деревни и дома крестьянский сын Анатолий Павлов Репин
Рождение ребёнка
28.08.1904
Дочь: Репина Людмила Александровна
Отец ребёнка: Репин Александр Павлович
Воспр. - крестьянская девица Людмила Евгеньевна Артемова?
Рождение ребёнка
09.09.1907
Сын: Репин Анатолий Александрович
Отец ребёнка: Репин Александр Павлович
Рождение ребёнка
1909
Дочь: Репина Гулия Павловна
Отец ребёнка: Репин Александр Павлович
Рождение ребёнка
19.08.1912
Отец ребёнка: Репин Александр Павлович
Воспр -той же волости и деревни крестьянин Алексей Максимов Тихомиров и Воронцовской волости д. Деревягино мещанская жена Анна Николаевна Тюкилова
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
24.04.1917
От родов