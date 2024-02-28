Репина (Артисова) Анна Евгеньевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Репина (Артисова) Анна Евгеньевна

Место рождения

Алексеевское, Вологодский муниципальный район, Вологодская область

Дата рождения

29.05.1876

Дата смерти

24.04.1917

Пол

Женский

Добавил:

МШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.05.1876

Отец: Артисов Евгений Иванович

Мать: Артисова Евгения Федоровна

Алексеевское, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Евгений Иванович - врем. обязанный гр. Платону Дмитриеву Неелову Воспр. - Николаевского Никулинского прихода д. Шолохово крест. девица Стефана Феодорова (новорожденной родная тетка).
Рождение ребёнка
14.05.1900

Дочь: Репин Константин Александрович

Отец ребёнка: Репин Александр Павлович

Путилово, Вологодский район, Северный край
Воспр. - той же деревни и дома крестьянский сын Анатолий Павлов Репин
Рождение ребёнка
27.09.1901

Сын: Репин Павел Александрович

Отец ребёнка: Репин Александр Павлович

Путилово, Вологодский район, Северный край
Воспр. - той же деревни и дома крестьянский сын Анатолий Павлов Репин
Рождение ребёнка
28.08.1904

Дочь: Репина Людмила Александровна

Отец ребёнка: Репин Александр Павлович

Путилово, Вологодский район, Северный край
Воспр. - крестьянская девица Людмила Евгеньевна Артемова?
Рождение ребёнка
09.09.1907

Сын: Репин Анатолий Александрович

Отец ребёнка: Репин Александр Павлович

Путилово, Вологодский район, Северный край
Рождение ребёнка
1909

Дочь: Репина Гулия Павловна

Отец ребёнка: Репин Александр Павлович

Рождение ребёнка
19.08.1912

Сын: Репин Иван Александрович

Отец ребёнка: Репин Александр Павлович

Путилово, Вологодский район, Северный край
Воспр -той же волости и деревни крестьянин Алексей Максимов Тихомиров и Воронцовской волости д. Деревягино мещанская жена Анна Николаевна Тюкилова
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Репин Александр Павлович

Смерть
24.04.1917
Путилово, Вологодский район, Северный край
От родов
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