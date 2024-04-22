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Репин Александр Павлович

Место рождения

Шолохово, Вологодский муниципальный район, Вологодская область

Дата рождения

1877

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

МШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1877

Отец: Репин Павел Михайлович

Мать: Репина Мария Петровна

Шолохово, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
14.05.1900

Дочь: Репин Константин Александрович

Мать ребёнка: Репина Анна Евгеньевна

Путилово, Вологодский район, Северный край
Воспр. - той же деревни и дома крестьянский сын Анатолий Павлов Репин
Рождение ребёнка
27.09.1901

Сын: Репин Павел Александрович

Мать ребёнка: Репина Анна Евгеньевна

Путилово, Вологодский район, Северный край
Воспр. - той же деревни и дома крестьянский сын Анатолий Павлов Репин
Рождение ребёнка
28.08.1904

Дочь: Репина Людмила Александровна

Мать ребёнка: Репина Анна Евгеньевна

Путилово, Вологодский район, Северный край
Воспр. - крестьянская девица Людмила Евгеньевна Артемова?
Рождение ребёнка
09.09.1907

Сын: Репин Анатолий Александрович

Мать ребёнка: Репина Анна Евгеньевна

Путилово, Вологодский район, Северный край
Рождение ребёнка
1909

Дочь: Репина Гулия Павловна

Мать ребёнка: Репина Анна Евгеньевна

Рождение ребёнка
19.08.1912

Сын: Репин Иван Александрович

Мать ребёнка: Репина Анна Евгеньевна

Путилово, Вологодский район, Северный край
Воспр -той же волости и деревни крестьянин Алексей Максимов Тихомиров и Воронцовской волости д. Деревягино мещанская жена Анна Николаевна Тюкилова
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Репина Анна Евгеньевна

Смерть
Неизвестно
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