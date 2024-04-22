Репин Александр Павлович
Место рождения
Дата рождения1877
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1877
Отец: Репин Павел Михайлович
Мать: Репина Мария Петровна
Рождение ребёнка
14.05.1900
Дочь: Репин Константин Александрович
Мать ребёнка: Репина Анна Евгеньевна
Воспр. - той же деревни и дома крестьянский сын Анатолий Павлов Репин
Рождение ребёнка
27.09.1901
Сын: Репин Павел Александрович
Мать ребёнка: Репина Анна Евгеньевна
Воспр. - той же деревни и дома крестьянский сын Анатолий Павлов Репин
Рождение ребёнка
28.08.1904
Дочь: Репина Людмила Александровна
Мать ребёнка: Репина Анна Евгеньевна
Воспр. - крестьянская девица Людмила Евгеньевна Артемова?
Рождение ребёнка
09.09.1907
Сын: Репин Анатолий Александрович
Мать ребёнка: Репина Анна Евгеньевна
Рождение ребёнка
1909
Дочь: Репина Гулия Павловна
Мать ребёнка: Репина Анна Евгеньевна
Рождение ребёнка
19.08.1912
Мать ребёнка: Репина Анна Евгеньевна
Воспр -той же волости и деревни крестьянин Алексей Максимов Тихомиров и Воронцовской волости д. Деревягино мещанская жена Анна Николаевна Тюкилова
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Репина Анна Евгеньевна
Смерть
Неизвестно