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Репина Мария Петровна

Место рождения

Шолохово, Вологодский муниципальный район, Вологодская область

Дата рождения

1849

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

МШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1849

Отец: не указан

Мать: не указана

Шолохово, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Бракосочетание
18.01.1871

Муж: Репин Павел Михайлович

Шолохово, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Жених - времеено обязанный крестьянин гр. Евреиновой. Невеста - временно обязанная крест. гр. Евреиновой
Рождение ребёнка
11.02.1872

Дочь: Репина Александра Павловна

Отец ребёнка: Репин Павел Михайлович

Шолохово, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
01.06.1874

Сын: Репин Михаил Павлович

Отец ребёнка: Репин Павел Михайлович

Шолохово, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Воспр . - крестьянин Павла Репина родной брат Дмитрий Репин
Рождение ребёнка
1877

Сын: Репин Александр Павлович

Отец ребёнка: Репин Павел Михайлович

Шолохово, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1884

Сын: Репин Анатолий Павлович

Отец ребёнка: Репин Павел Михайлович

Рождение ребёнка
1889

Дочь: Каратаева Гулия Павловна

Отец ребёнка: Репин Павел Михайлович

Шолохово, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Смерть
Неизвестно
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