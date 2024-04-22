Репина Мария Петровна
Место рождения
Дата рождения1849
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1849
Бракосочетание
18.01.1871
Жених - времеено обязанный крестьянин гр. Евреиновой. Невеста - временно обязанная крест. гр. Евреиновой
Рождение ребёнка
11.02.1872
Дочь: Репина Александра Павловна
Отец ребёнка: Репин Павел Михайлович
Рождение ребёнка
01.06.1874
Отец ребёнка: Репин Павел Михайлович
Воспр . - крестьянин Павла Репина родной брат Дмитрий Репин
Рождение ребёнка
1877
Отец ребёнка: Репин Павел Михайлович
Рождение ребёнка
1884
Отец ребёнка: Репин Павел Михайлович
Рождение ребёнка
1889
Дочь: Каратаева Гулия Павловна
Отец ребёнка: Репин Павел Михайлович
Смерть
Неизвестно