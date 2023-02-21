Ладыгина (Степанова) Марфа Поликарпова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ладыгина (Степанова) Марфа Поликарпова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Вычислено 1865

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ПЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1865

Отец: Степанов Поликарп

Мать: не указана

Бракосочетание
02.10.1881

Муж: Ладыгин Тит Фотиев

ГАОО, фонд - 173, опись 16, дело 404 (1881) с Дмитриевка, Новоспасское, Добринка, Ново-Михайловка Поручители: Ладыгин Иван Михайлов, Степанов Петр Поликарпов, Андрей Фотиев Ладыгин
Место жительства
До 1881
Рождение ребёнка
17.07.1882

Сын: Ладыгин Емельян Титович

Отец ребёнка: Ладыгин Тит Фотиев

ГАОО, фонд - 173, опись 16, дело 439 (1882) Восприемники: Медведев Сергей Иудов, Чурилова Акилина Ильина
Рождение ребёнка
21.09.1884

Дочь: Параскева Титовна

Отец ребёнка: Ладыгин Тит Фотиев

ГАОО, фонд - 173, опись 16, дело 509 (1884) Восприемники: Маслов ДИ, Плешанова Мария Григорьева
Рождение ребёнка
17.09.1886

Сын: Ладыгин Трофим Титович

Отец ребёнка: Ладыгин Тит Фотиев

Ф-173, О-16, Д-576, лист167-168 Восприемники: Григорьев и девица Иванова ЕА
Рождение ребёнка
30.01.1889

Дочь: Легостаева Матрона Титовна

Отец ребёнка: Ладыгин Тит Фотиев

ГАОО, фонд - 173, опись 16, дело 710 (1889) - с Ново-Михайловка, Казанка, Покровка, Слоновка Восприемники: Ладыгин Иван Михайлов, Легостаева Стефания Михайлова
Рождение ребёнка
18.04.1891

Сын: Ладыгин Гавриил Титович

Отец ребёнка: Ладыгин Тит Фотиев

Рождение ребёнка
31.08.1893

Сын: Ладыгин Стефан Титович

Отец ребёнка: Ладыгин Тит Фотиев

Метрическая книга, 2-й экземпляр хранящийся в Александровском архиве (1893) Восприемники: Челобидчиков МН, Огрызкова ВФ
Рождение ребёнка
16.01.1896

Сын: Ладыгин Максим Титович

Отец ребёнка: Ладыгин Тит Фотиев

ГАОО, фонд - 173, опись 16, дело 998 (1896) Восприемники: Челобидчиков Мирон Нестеров, Боёва Елена Яковлева;
Рождение ребёнка
01.04.1898

Сын: Ладыгин Василий Титович

Отец ребёнка: Ладыгин Тит Фотиев

ГАОО, фонд - 173, опись 16, дело 1078 (1898) Восприемники: Камардин Павел Александрович, Легостаева Дарья Никитина
Рождение ребёнка
14.10.1900

Дочь: Тулупова Анна Титовна

Отец ребёнка: Ладыгин Тит Фотиев

ГАОО, фонд - 173, опись 16, дело 1148 (1900) Восприемники: девица Степанова ТЕ, Степанов ИС (х Минина)
Рождение ребёнка
11.05.1903

Дочь: Гликерия Титовна

Отец ребёнка: Ладыгин Тит Фотиев

ГАОО, фонд - 173, опись 16, дело 1522 (1903), Восприемники: Ладыгин Иван Андреевич и Какурина Евдокия Александровна
Рождение ребёнка
06.12.1904

Сын: Ладыгин Николай Титович

Отец ребёнка: Ладыгин Тит Фотиев

ГАОО, фонд - 173, опись 16, дело 1571 (1904) Восприемники: Ладыгин Иван Андреевич и Гринева Анастасия Сергеевна
Рождение ребёнка
30.07.1907

Сын: Ладыгин Владимир Титович

Отец ребёнка: Ладыгин Тит Фотиев

ГАОО, фонд - 173, опись 16, дело 1697 (1907) Восприемники: Свишников Иван Павлов, Можарова Матрона Васильева
Смерть
Неизвестно
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