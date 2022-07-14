Степанов Поликарп — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиСтепанов Поликарп

Степанов Поликарп

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ПЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Вычислено 1860

Сын: Степанов Петр Поликарпович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Вычислено 1865

Дочь: Ладыгина (Степанова) Марфа Поликарпова

Мать ребёнка: не указана

Место жительства
1881
Митрофановка, Оренбургский уезд, Оренбургская губерния
Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.