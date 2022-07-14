Степанов Поликарп
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Вычислено 1860
Сын: Степанов Петр Поликарпович
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Вычислено 1865
Дочь: Ладыгина (Степанова) Марфа Поликарпова
Мать ребёнка: не указана
Место жительства
1881
Митрофановка, Оренбургский уезд, Оренбургская губерния
Смерть
Неизвестно