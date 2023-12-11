Туркенич Георгий
Место рожденияЗавитая Амурской области
Дата рождения19.01.1919
Дата смерти30.10.1982
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.01.1919
Отец: Туркенич Фрол
Мать: Туркенич Марина
Завитая Амурской области
Рождение ребёнка
02.08.1954
Дочь: Галина Георгиевна
Мать ребёнка: Фаина
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Фаина
Смерть
30.10.1982
Советская Гавань, Советско-Гаванский муниципальный район, Хабаровский край