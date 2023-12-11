Туркенич Георгий — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Туркенич Георгий

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Место рождения

Завитая Амурской области

Дата рождения

19.01.1919

Дата смерти

30.10.1982

Пол

Мужской

Добавил:

РТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.01.1919

Отец: Туркенич Фрол

Мать: Туркенич Марина

Завитая Амурской области
Рождение ребёнка
02.08.1954

Дочь: Галина Георгиевна

Мать ребёнка: Фаина

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Фаина

Смерть
30.10.1982
Советская Гавань, Советско-Гаванский муниципальный район, Хабаровский край
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