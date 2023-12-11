Туркенич Марина
Место рожденияЗавитая Амурской области
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
19.01.1919
Сын: Туркенич Георгий
Отец ребёнка: Туркенич Фрол
Завитая Амурской области
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Туркенич Екатерина
Отец ребёнка: Туркенич Фрол
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Вера
Отец ребёнка: Туркенич Фрол
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Блажко Александра
Отец ребёнка: Туркенич Фрол
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Таисья
Отец ребёнка: Туркенич Фрол
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Туркенич Григорий
Отец ребёнка: Туркенич Фрол
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Туркенич Фрол
Смерть
Неизвестно
Завитая, Амурской области