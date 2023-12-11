Туркенич Марина — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Туркенич Марина

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Место рождения

Завитая Амурской области

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

РТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Завитая Амурской области
Рождение ребёнка
19.01.1919

Сын: Туркенич Георгий

Отец ребёнка: Туркенич Фрол

Завитая Амурской области
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Туркенич Екатерина

Отец ребёнка: Туркенич Фрол

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Вера

Отец ребёнка: Туркенич Фрол

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Блажко Александра

Отец ребёнка: Туркенич Фрол

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Таисья

Отец ребёнка: Туркенич Фрол

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Туркенич Григорий

Отец ребёнка: Туркенич Фрол

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Туркенич Фрол

Смерть
Неизвестно
Завитая, Амурской области
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