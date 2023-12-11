Туркенич Фрол
Место рождениягде-то в Украине
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Туркенич ?
Мать: ?
где-то в Украине
Рождение ребёнка
19.01.1919
Сын: Туркенич Георгий
Мать ребёнка: Туркенич Марина
Завитая Амурской области
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Туркенич Екатерина
Мать ребёнка: Туркенич Марина
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Вера
Мать ребёнка: Туркенич Марина
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Блажко Александра
Мать ребёнка: Туркенич Марина
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Таисья
Мать ребёнка: Туркенич Марина
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Туркенич Григорий
Мать ребёнка: Туркенич Марина
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Туркенич Марина
Смерть
Неизвестно