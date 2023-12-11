Туркенич Фрол — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Туркенич Фрол

Место рождения

где-то в Украине

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

РТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Туркенич ?

Мать: ?

где-то в Украине
Рождение ребёнка
19.01.1919

Сын: Туркенич Георгий

Мать ребёнка: Туркенич Марина

Завитая Амурской области
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Туркенич Екатерина

Мать ребёнка: Туркенич Марина

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Вера

Мать ребёнка: Туркенич Марина

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Блажко Александра

Мать ребёнка: Туркенич Марина

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Таисья

Мать ребёнка: Туркенич Марина

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Туркенич Григорий

Мать ребёнка: Туркенич Марина

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Туркенич Марина

Смерть
Неизвестно
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