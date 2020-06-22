(Каргопольцева) Фаина
Место рожденияд.Смородиновка Кировской области
Дата рождения27.12.1926
Дата смерти22.06.2020
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.12.1926
Отец: не указан
Мать: не указана
д.Смородиновка Кировской области
Рождение ребёнка
02.08.1954
Дочь: Галина Георгиевна
Отец ребёнка: Туркенич Георгий
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Туркенич Георгий
Смерть
22.06.2020
Похороны
Неизвестно