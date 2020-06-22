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(Каргопольцева) Фаина

Место рождения

д.Смородиновка Кировской области

Дата рождения

27.12.1926

Дата смерти

22.06.2020

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1919 г.р.

Дети

Добавил:

РТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.12.1926

Отец: не указан

Мать: не указана

д.Смородиновка Кировской области
Рождение ребёнка
02.08.1954

Дочь: Галина Георгиевна

Отец ребёнка: Туркенич Георгий

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Туркенич Георгий

Смерть
22.06.2020
Советская Гавань, Советско-Гаванский муниципальный район, Хабаровский край
Похороны
Неизвестно
Советская Гавань, Советско-Гаванский муниципальный район, Хабаровский край
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