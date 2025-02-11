Нуштаев Матвей Семенов 1810 — найти родственников по фамилии на Familio

Нуштаев Матвей Семенов

Автор
ЮС
Старкин Ю.

мужской, родился 1810, Кочетовка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

умер 21.08.1860, Кочетовка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Отец
Нуштаев Семён Тимофеев1787 г.р.
Мать
Татьяна Архипова1786 г.р.
Супруги
Анисья1812 г.р.
Дети
Нуштаев Никанор Матвеевич1831 г.р.
Нуштаев Еремей Матвеевич1834 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1810

Отец: Нуштаев Семён Тимофеев

Мать: Татьяна Архипова

Кочетовка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Анисья

Рождение ребёнка
1831

Сын: Нуштаев Никанор Матвеевич

Мать ребёнка: Анисья

Кочетовка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Рождение ребёнка
1834

Сын: Нуштаев Еремей Матвеевич

Мать ребёнка: Анисья

Кочетовка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Место жительства
1835
Кочетовка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

22

Рождение ребёнка
1837

Сын: Нуштаев Антон Матвеевич

Мать ребёнка: Анисья

Кочетовка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Место жительства
1850
Кочетовка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

34 семья

Место жительства
1858
Кочетовка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

28 семья

Смерть
21.08.1860
Кочетовка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Причина смерти: Натурально

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