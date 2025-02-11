Нуштаев Матвей Семенов
мужской, родился 1810, Кочетовка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
умер 21.08.1860, Кочетовка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
ОтецНуштаев Семён Тимофеев1787 г.р.
МатьТатьяна Архипова1786 г.р.
Супруги
Анисья1812 г.р.
Дети
Нуштаев Никанор Матвеевич1831 г.р.
Нуштаев Еремей Матвеевич1834 г.р.Показать еще 1
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1810
Отец: Нуштаев Семён Тимофеев
Мать: Татьяна Архипова
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Анисья
Рождение ребёнка
1831
Сын: Нуштаев Никанор Матвеевич
Мать ребёнка: Анисья
Рождение ребёнка
1834
Мать ребёнка: Анисья
Место жительства
1835
Рождение ребёнка
1837
Мать ребёнка: Анисья
Место жительства
1850
Место жительства
1858
Смерть
21.08.1860