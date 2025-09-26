Нуштаев Антон Матвеевич
мужской, родился 1837, Кочетовка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
умер 09.12.1865, Кочетовка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
МатьАнисья1812 г.р.
ОтецНуштаев Матвей Семенов1810 г.р.
Дети
Нуштаев-Игушкин Сергей Антонович21.09.1864 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1837
Отец: Нуштаев Матвей Семенов
Мать: Анисья
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
1850
Место жительства
1858
Рождение ребёнка
До 1863
Сын: Нуштаев/ Игушкин/ Саксонов Аким Билетный Солдат Антонович
Мать ребёнка: Нуштаева Игушкина (Вдова Из Кочетовки) Фекла Степановна / Фёкла Васильева
Рождение ребёнка
21.09.1864
Сын: Нуштаев-Игушкин Сергей Антонович
Мать ребёнка: Нуштаева Игушкина (Вдова Из Кочетовки) Фекла Степановна / Фёкла Васильева
Смерть
09.12.1865