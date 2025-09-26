Нуштаев Антон Матвеевич 1837 — найти родственников по фамилии на Familio

Нуштаев Антон Матвеевич

Автор
ЮС
Старкин Ю.

мужской, родился 1837, Кочетовка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

умер 09.12.1865, Кочетовка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Мать
Анисья1812 г.р.
Отец
Нуштаев Матвей Семенов1810 г.р.
Супруги
Нуштаева Игушкина (Вдова Из Кочетовки) Фекла Степановна / Фёкла Васильева1832 г.р.
Дети
Нуштаев/ Игушкин/ Саксонов Аким Билетный Солдат АнтоновичДо 1863 г.р.
Нуштаев-Игушкин Сергей Антонович21.09.1864 г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1837

Отец: Нуштаев Матвей Семенов

Мать: Анисья

Кочетовка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Нуштаева Игушкина (Вдова Из Кочетовки) Фекла Степановна / Фёкла Васильева

Место жительства
1850
Кочетовка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

34 семья

Место жительства
1858
Кочетовка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

28 семья

Рождение ребёнка
До 1863

Сын: Нуштаев/ Игушкин/ Саксонов Аким Билетный Солдат Антонович

Мать ребёнка: Нуштаева Игушкина (Вдова Из Кочетовки) Фекла Степановна / Фёкла Васильева

Кочетовка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Рождение ребёнка
21.09.1864

Сын: Нуштаев-Игушкин Сергей Антонович

Мать ребёнка: Нуштаева Игушкина (Вдова Из Кочетовки) Фекла Степановна / Фёкла Васильева

Кочетовка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Смерть
09.12.1865
Кочетовка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

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