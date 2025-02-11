Анисья 1812 — найти родственников по фамилии на Familio

Анисья

Автор
ЮС
Старкин Ю.

женский, родилась 1812

умерла Неизвестно

Супруги
Нуштаев Матвей Семенов1810 г.р.
Дети
Нуштаев Никанор Матвеевич1831 г.р.
Нуштаев Еремей Матвеевич1834 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1812

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Нуштаев Матвей Семенов

Рождение ребёнка
1831

Сын: Нуштаев Никанор Матвеевич

Отец ребёнка: Нуштаев Матвей Семенов

Кочетовка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Рождение ребёнка
1834

Сын: Нуштаев Еремей Матвеевич

Отец ребёнка: Нуштаев Матвей Семенов

Кочетовка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Место жительства
1835
Кочетовка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

22

Рождение ребёнка
1837

Сын: Нуштаев Антон Матвеевич

Отец ребёнка: Нуштаев Матвей Семенов

Кочетовка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Смерть
Неизвестно

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