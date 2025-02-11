Анисья
женский, родилась 1812
умерла Неизвестно
Супруги
Нуштаев Матвей Семенов1810 г.р.
Дети
Нуштаев Никанор Матвеевич1831 г.р.
Нуштаев Еремей Матвеевич1834 г.р.Показать еще 1
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1812
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1831
Сын: Нуштаев Никанор Матвеевич
Отец ребёнка: Нуштаев Матвей Семенов
Рождение ребёнка
1834
Отец ребёнка: Нуштаев Матвей Семенов
Место жительства
1835
Рождение ребёнка
1837
Отец ребёнка: Нуштаев Матвей Семенов
Смерть
Неизвестно