Нуштаев Еремей Матвеевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Нуштаев Еремей Матвеевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1834

Дата смерти

1839

Пол

Мужской

Отец

1810 г.р.

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1834

Отец: Нуштаев Матвей Семенов

Мать: не указана

Смерть
1839
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