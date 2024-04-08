Титова (Жарова) Екатерина Ильинична
Место рождения
Дата рожденияОколо 1854 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1854 ст.
Отец: Жаров Илья Гаврилович
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Титов Яков Семёнович
Отец ребёнка: Титов Семён Евфимович
Бракосочетание
02.02.1879 ст.
Мензелинск, Мензелинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Указан как из ополчения
Рождение ребёнка
14.10.1879 ст.
Дочь: Титова Пераскева Семёновна
Отец ребёнка: Титов Семён Евфимович
Рождение ребёнка
26.07.1894 ст.
Сын: Титов Иван Семёнович
Отец ребёнка: Титов Семён Евфимович
Запись 134М фото 0058
Рождение ребёнка
27.07.1897 ст.
Сын: Титов Иван Семёнович
Отец ребёнка: Титов Семён Евфимович
Смерть
Неизвестно