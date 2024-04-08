Титова (Жарова) Екатерина Ильинична — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Титова (Жарова) Екатерина Ильинична

Место рождения

Юртово, Мензелинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)

Дата рождения

Около 1854 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ТК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1854 ст.

Отец: Жаров Илья Гаврилович

Мать: не указана

Юртово, Мензелинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Титов Яков Семёнович

Отец ребёнка: Титов Семён Евфимович

Бракосочетание
02.02.1879 ст.

Муж: Титов Семён Евфимович

Мензелинск, Мензелинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Указан как из ополчения
Рождение ребёнка
14.10.1879 ст.

Дочь: Титова Пераскева Семёновна

Отец ребёнка: Титов Семён Евфимович

Старое Мазино, Мензелинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
26.07.1894 ст.

Сын: Титов Иван Семёнович

Отец ребёнка: Титов Семён Евфимович

Старое Мазино, Мензелинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Запись 134М фото 0058
Рождение ребёнка
27.07.1897 ст.

Сын: Титов Иван Семёнович

Отец ребёнка: Титов Семён Евфимович

Старое Мазино, Мензелинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Смерть
Неизвестно

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