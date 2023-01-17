Титов Семён Ефимович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Титов Семён Ефимович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ТК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
26.07.1894 ст.

Сын: Титов Иван Семёнович

Мать ребёнка: Титова Екатерина Ильинична

Старое Мазино, Мензелинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Запись 134М фото 0058
Рождение ребёнка
27.07.1897 ст.

Сын: Титов Иван Семёнович

Мать ребёнка: Титова Екатерина Ильинична

Старое Мазино, Мензелинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Титова Екатерина Ильинична

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Титов Яков Семёнович

Мать ребёнка: Титова Екатерина Ильинична

Смерть
Неизвестно
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