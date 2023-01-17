Титов Семён Ефимович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
26.07.1894 ст.
Сын: Титов Иван Семёнович
Мать ребёнка: Титова Екатерина Ильинична
Запись 134М фото 0058
Рождение ребёнка
27.07.1897 ст.
Сын: Титов Иван Семёнович
Мать ребёнка: Титова Екатерина Ильинична
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Титов Яков Семёнович
Мать ребёнка: Титова Екатерина Ильинична
Смерть
Неизвестно