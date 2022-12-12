Титов Иван Семёнович
Место рождения
Дата рождения26.07.1894 ст.
Дата смерти23.02.1897 ст.
ПолМужской
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.07.1894 ст.
Отец: Титов Семён Ефимович
Запись 134М фото 0058
Крещение
28.07.1894 ст.
Мензелинск, Мензелинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Восприемники: той же деревни крестьянин Яков Семёнович Титов и крестьянская девица Евфросиния Ефимовна Титова
Смерть
23.02.1897 ст.
Уволенного в запас армии рядового Семена Ефимовича Титова - сын Иван 2 года от оспы. Похоронен 24.02.1897 на местном кладбище. Запись 25М фото 0167