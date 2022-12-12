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Титов Иван Семёнович

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Место рождения

Старое Мазино, Мензелинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)

Дата рождения

26.07.1894 ст.

Дата смерти

23.02.1897 ст.

Пол

Мужской

Добавил:

ТК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.07.1894 ст.

Отец: Титов Семён Ефимович

Мать: Титова Екатерина Ильинична

Старое Мазино, Мензелинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Запись 134М фото 0058
Крещение
28.07.1894 ст.
Мензелинск, Мензелинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Восприемники: той же деревни крестьянин Яков Семёнович Титов и крестьянская девица Евфросиния Ефимовна Титова
Смерть
23.02.1897 ст.
Старое Мазино, Мензелинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Уволенного в запас армии рядового Семена Ефимовича Титова - сын Иван 2 года от оспы. Похоронен 24.02.1897 на местном кладбище. Запись 25М фото 0167
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