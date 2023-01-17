Титов Иван Семёнович
Место рождения
Дата рождения27.07.1897 ст.
Дата смерти30.09.1942
ПолМужской
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.07.1897 ст.
Отец: Титов Семён Ефимович
Крещение
03.08.1897 ст.
Мензелинск, Мензелинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
г.Мензелинск, Николаевский собор. Архив: Уфа, фонд 4, опись 166, дело 154а, запись М135 Крестные: той же деревни крестьянский сын Яков Семёнович Титов и крестьянская жена Анастасия Ивановна Лебедева
Бракосочетание
Около 1919
Рождение ребёнка
18.04.1920
Дочь: Титова Пелагея Ивановна
Мать ребёнка: Титова Екатерина Дмитриевна
Рождение ребёнка
20.10.1921
Мать ребёнка: Титова Екатерина Дмитриевна
Рождение ребёнка
24.04.1930
Дочь: Елхова Галина Ивановна
Мать ребёнка: Титова Екатерина Дмитриевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Титова Евдокия Ивановна
Мать ребёнка: Титова Екатерина Дмитриевна
Смерть
30.09.1942
Ленинск, Ленинский муниципальный район, Волгоградская область
ранен под Волгоградом. Скончался в госпитале от ран. Похоронен в братской могиле г.Ленинска.