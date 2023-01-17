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Титов Иван Семёнович

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Место рождения

Старое Мазино, Мензелинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)

Дата рождения

27.07.1897 ст.

Дата смерти

30.09.1942

Пол

Мужской

Добавил:

ТК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.07.1897 ст.

Отец: Титов Семён Ефимович

Мать: Титова Екатерина Ильинична

Старое Мазино, Мензелинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Крещение
03.08.1897 ст.
Мензелинск, Мензелинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
г.Мензелинск, Николаевский собор. Архив: Уфа, фонд 4, опись 166, дело 154а, запись М135 Крестные: той же деревни крестьянский сын Яков Семёнович Титов и крестьянская жена Анастасия Ивановна Лебедева
Бракосочетание
Около 1919

Жена: Титова Екатерина Дмитриевна

Рождение ребёнка
18.04.1920

Дочь: Титова Пелагея Ивановна

Мать ребёнка: Титова Екатерина Дмитриевна

Старое Мазино, Мензелинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
20.10.1921

Сын: Титов Михаил Иванович

Мать ребёнка: Титова Екатерина Дмитриевна

Старое Мазино, Мензелинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
24.04.1930

Дочь: Елхова Галина Ивановна

Мать ребёнка: Титова Екатерина Дмитриевна

Старое Мазино, Мензелинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Титова Евдокия Ивановна

Мать ребёнка: Титова Екатерина Дмитриевна

Смерть
30.09.1942
Ленинск, Ленинский муниципальный район, Волгоградская область
ранен под Волгоградом. Скончался в госпитале от ран. Похоронен в братской могиле г.Ленинска.
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