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Терещенков Андрей Семенов

Место рождения

Вишенки, Волоколамский муниципальный район, Московская область

Дата рождения

Около 1802

Дата смерти

После 1830

Пол

Мужской

Отец

1766 г.р.

Мать

1766 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

НМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1802

Отец: Терещенков Семен Андреев

Мать: Терещенкова Ирина Яковлева

Вишенки, Волоколамский муниципальный район, Московская область
Военная служба
1830
ф.51, оп. 8, д.358 (1834) | Ревизские сказки Рузской округи 8 ревизии 1834 года
Работа или профессия
Неизвестно
крепостной крестьянин и рекрут
Место жительства
Неизвестно
Вишенки, Волоколамский муниципальный район, Московская область
Московская губ., Рузский у., дер. Вишенки
Смерть
После 1830
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