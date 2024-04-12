Терещенков Андрей Семенов
Место рождения
Дата рожденияОколо 1802
Дата смертиПосле 1830
ПолМужской
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1802
Военная служба
1830
ф.51, оп. 8, д.358 (1834) | Ревизские сказки Рузской округи 8 ревизии 1834 года
Работа или профессия
Неизвестно
крепостной крестьянин и рекрут
Место жительства
Неизвестно
Московская губ., Рузский у., дер. Вишенки
Смерть
После 1830