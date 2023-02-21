Мочалова (Мачалова) Вера Петровна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Муж
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Мачалов Петр Васильевич
Мать: Ефросинья
Рождение ребёнка
1940
Дочь: Мочалова Людмила Ивановна
Отец ребёнка: Иван
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Владимир Иванович
Отец ребёнка: Иван
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Сергей Иванович
Отец ребёнка: Иван
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Иван