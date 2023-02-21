Мочалова (Мачалова) Вера Петровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Мочалова (Мачалова) Вера Петровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

СМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Мачалов Петр Васильевич

Мать: Ефросинья

Рождение ребёнка
1940

Дочь: Мочалова Людмила Ивановна

Отец ребёнка: Иван

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Владимир Иванович

Отец ребёнка: Иван

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Сергей Иванович

Отец ребёнка: Иван

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Иван

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