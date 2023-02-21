(Мачалова) Ефросинья
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
18.12.1911
Отец ребёнка: Мачалов Петр Васильевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Мачалова Александра Петровна
Отец ребёнка: Мачалов Петр Васильевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Мочалова Вера Петровна
Отец ребёнка: Мачалов Петр Васильевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Преснякова Екатерина Петровна
Отец ребёнка: Мачалов Петр Васильевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно