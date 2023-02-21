(Мачалова) Ефросинья — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Мачалова) Ефросинья

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

СМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
18.12.1911

Сын: Мачалов Федор Петрович

Отец ребёнка: Мачалов Петр Васильевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Мачалова Александра Петровна

Отец ребёнка: Мачалов Петр Васильевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Мочалова Вера Петровна

Отец ребёнка: Мачалов Петр Васильевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Преснякова Екатерина Петровна

Отец ребёнка: Мачалов Петр Васильевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Мачалов Петр Васильевич

Смерть
Неизвестно
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