Иван — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Иван

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

СМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1940

Дочь: Мочалова Людмила Ивановна

Мать ребёнка: Мочалова Вера Петровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Владимир Иванович

Мать ребёнка: Мочалова Вера Петровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Сергей Иванович

Мать ребёнка: Мочалова Вера Петровна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Мочалова Вера Петровна

Смерть
Неизвестно
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