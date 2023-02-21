Мачалов Петр Васильевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиМачалов Петр Васильевич

Мачалов Петр Васильевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1881

Дата смерти

27.10.1940

Пол

Мужской

Добавил:

СМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1881

Отец: Мачалов Василий Семенович

Мать: не указана

Рождение ребёнка
18.12.1911

Сын: Мачалов Федор Петрович

Мать ребёнка: Ефросинья

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Мачалова Александра Петровна

Мать ребёнка: Ефросинья

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Мочалова Вера Петровна

Мать ребёнка: Ефросинья

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Преснякова Екатерина Петровна

Мать ребёнка: Ефросинья

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Ефросинья

Смерть
27.10.1940
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close