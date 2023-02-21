Мачалов Петр Васильевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1881
Дата смерти27.10.1940
ПолМужской
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1881
Отец: Мачалов Василий Семенович
Мать: не указана
Рождение ребёнка
18.12.1911
Мать ребёнка: Ефросинья
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Мачалова Александра Петровна
Мать ребёнка: Ефросинья
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Мочалова Вера Петровна
Мать ребёнка: Ефросинья
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Преснякова Екатерина Петровна
Мать ребёнка: Ефросинья
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Ефросинья
Смерть
27.10.1940