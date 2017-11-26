Широкова Агафья Тарасовна
Место рождения
Дата рождения17.03.1929
Дата смерти26.11.2017
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.03.1929
Отец: Широков Тарас Григорьевич
Мать: Чащина Акулина Минеевна
Рождение ребёнка
12.02.1947
Дочь: Широкова Любовь Васильевна
Рождение ребёнка
13.12.1955
Сын: Салчак Виктор Чилбак-оолович
Отец ребёнка: Салчак Чилбак-оол Тыртык-оолович
Рождение ребёнка
13.12.1957
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Салчак Чилбак-оол Тыртык-оолович
Смерть
26.11.2017