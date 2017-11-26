Широкова Агафья Тарасовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиШирокова Агафья Тарасовна

Широкова Агафья Тарасовна

Место рождения

Баян-Кол, Кызылский муниципальный район, Республика Тыва

Дата рождения

17.03.1929

Дата смерти

26.11.2017

Пол

Женский

Добавил:

ОК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.03.1929

Отец: Широков Тарас Григорьевич

Мать: Чащина Акулина Минеевна

Баян-Кол, Кызылский муниципальный район, Республика Тыва
Рождение ребёнка
12.02.1947

Дочь: Широкова Любовь Васильевна

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
13.12.1955

Сын: Салчак Виктор Чилбак-оолович

Отец ребёнка: Салчак Чилбак-оол Тыртык-оолович

Рождение ребёнка
13.12.1957

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Салчак Чилбак-оол Тыртык-оолович

Смерть
26.11.2017
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close