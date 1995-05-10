Салчак Чилбак-оол Тыртык-оолович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиСалчак Чилбак-оол Тыртык-оолович

Салчак Чилбак-оол Тыртык-оолович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

13.09.1929

Дата смерти

10.05.1995

Пол

Мужской

Добавил:

ОК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.09.1929

Отец: Салчак Тыртык-оол

Мать: не указана

Рождение ребёнка
13.12.1955

Сын: Салчак Виктор Чилбак-оолович

Мать ребёнка: Широкова Агафья Тарасовна

Рождение ребёнка
13.12.1957

Дочь: Щербинина Татьяна Чилбак-ооловна

Мать ребёнка: Широкова Агафья Тарасовна

Смерть
10.05.1995
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close