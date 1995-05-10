Салчак Чилбак-оол Тыртык-оолович
Место рожденияНе указано
Дата рождения13.09.1929
Дата смерти10.05.1995
ПолМужской
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.09.1929
Отец: Салчак Тыртык-оол
Мать: не указана
Рождение ребёнка
13.12.1955
Сын: Салчак Виктор Чилбак-оолович
Мать ребёнка: Широкова Агафья Тарасовна
Рождение ребёнка
13.12.1957
Дочь: Щербинина Татьяна Чилбак-ооловна
Мать ребёнка: Широкова Агафья Тарасовна
Смерть
10.05.1995