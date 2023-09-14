Чащина Акулина Минеевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1885
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1885
Отец: Чащин Миней Николаевич
Мать: Чащина Акулина Ивановна
Рождение ребёнка
1909
Дочь: Кудрявцева Христина Тарасовна
Отец ребёнка: Широков Тарас Григорьевич
Мурино, Курагинский муниципальный район, Красноярский край
Рождение ребёнка
17.03.1929
Дочь: Широкова Агафья Тарасовна
Отец ребёнка: Широков Тарас Григорьевич
Баян-Кол, Кызылский муниципальный район, Республика Тыва
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Широкова Саломея Тарасовна
Отец ребёнка: Широков Тарас Григорьевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Широков Тарас Григорьевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Широков Тарас Григорьевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Широков Тарас Григорьевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Широков Харитон Тарасович
Отец ребёнка: Широков Тарас Григорьевич
Смерть
Неизвестно