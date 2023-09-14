Чащина Акулина Минеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Чащина Акулина Минеевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1885

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ОК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1885

Отец: Чащин Миней Николаевич

Мать: Чащина Акулина Ивановна

Рождение ребёнка
1909

Дочь: Кудрявцева Христина Тарасовна

Отец ребёнка: Широков Тарас Григорьевич

Мурино, Курагинский муниципальный район, Красноярский край
Рождение ребёнка
17.03.1929

Дочь: Широкова Агафья Тарасовна

Отец ребёнка: Широков Тарас Григорьевич

Баян-Кол, Кызылский муниципальный район, Республика Тыва
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Широкова Саломея Тарасовна

Отец ребёнка: Широков Тарас Григорьевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Широков Лазарь Тарасович

Отец ребёнка: Широков Тарас Григорьевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Широков Павел Тарасович

Отец ребёнка: Широков Тарас Григорьевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Широков Лука Тарасович

Отец ребёнка: Широков Тарас Григорьевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Широков Харитон Тарасович

Отец ребёнка: Широков Тарас Григорьевич

Смерть
Неизвестно
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