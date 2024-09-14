Арсений Кирилов
Место рождения
Дата рождения1778
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1778
Отец: Кирило Козмин
Мать: Наталья Михайлова
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Мелания Фомина
Рождение ребёнка
1801
Сын: Лукиан Арсениев
Мать ребёнка: Мелания Фомина
Рождение ребёнка
1802
Сын: Василий Арсениев
Мать ребёнка: Мелания Фомина
Рождение ребёнка
1805
Дочь: Феодора Арсениева
Мать ребёнка: Мелания Фомина
Смерть
Неизвестно