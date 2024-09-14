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Арсений Кирилов

Место рождения

Белозерово, Покровская волость, Угличский уезд

Дата рождения

1778

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1778

Отец: Кирило Козмин

Мать: Наталья Михайлова

Белозерово, Покровская волость, Угличский уезд
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Мелания Фомина

Рождение ребёнка
1801

Сын: Лукиан Арсениев

Мать ребёнка: Мелания Фомина

Белозерово, Покровская волость, Угличский уезд
Рождение ребёнка
1802

Сын: Василий Арсениев

Мать ребёнка: Мелания Фомина

Белозерово, Покровская волость, Угличский уезд
Рождение ребёнка
1805

Дочь: Феодора Арсениева

Мать ребёнка: Мелания Фомина

Белозерово, Покровская волость, Угличский уезд
Смерть
Неизвестно

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