Мелания Фомина — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Мелания Фомина

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1779

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1778 г.р.

Дети

Добавил:

АН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1779

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Арсений Кирилов

Рождение ребёнка
1801

Сын: Лукиан Арсениев

Отец ребёнка: Арсений Кирилов

Белозерово, Покровская волость, Угличский уезд
Рождение ребёнка
1802

Сын: Василий Арсениев

Отец ребёнка: Арсений Кирилов

Белозерово, Покровская волость, Угличский уезд
Рождение ребёнка
1805

Дочь: Феодора Арсениева

Отец ребёнка: Арсений Кирилов

Белозерово, Покровская волость, Угличский уезд
Смерть
Неизвестно

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