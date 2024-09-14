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Кирило Козмин

Место рождения

Белозерово, Покровская волость, Угличский уезд

Дата рождения

1745

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1745

Отец: Косма (Козьма) Сергеев

Мать: Соломанида Данилова

Белозерово, Покровская волость, Угличский уезд
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Наталья Михайлова

Рождение ребёнка
1765

Дочь: Анна Кирилова

Мать ребёнка: Наталья Михайлова

Белозерово, Покровская волость, Угличский уезд
Рождение ребёнка
1769

Сын: Антип Кирилов

Мать ребёнка: Наталья Михайлова

Белозерово, Покровская волость, Угличский уезд
Рождение ребёнка
1770

Сын: Константин Кирилов

Мать ребёнка: Наталья Михайлова

Белозерово, Покровская волость, Угличский уезд
Рождение ребёнка
1774

Дочь: Татьяна Кирилова

Мать ребёнка: Наталья Михайлова

Белозерово, Покровская волость, Угличский уезд
Рождение ребёнка
1778

Сын: Арсений Кирилов

Мать ребёнка: Наталья Михайлова

Белозерово, Покровская волость, Угличский уезд
Рождение ребёнка
1784

Дочь: Марфа Кирилова

Мать ребёнка: Наталья Михайлова

Белозерово, Покровская волость, Угличский уезд
Смерть
Неизвестно

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