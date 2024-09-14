Кирило Козмин
Место рождения
Дата рождения1745
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1745
Отец: Косма (Козьма) Сергеев
Мать: Соломанида Данилова
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Наталья Михайлова
Рождение ребёнка
1765
Дочь: Анна Кирилова
Мать ребёнка: Наталья Михайлова
Рождение ребёнка
1769
Сын: Антип Кирилов
Мать ребёнка: Наталья Михайлова
Рождение ребёнка
1770
Сын: Константин Кирилов
Мать ребёнка: Наталья Михайлова
Рождение ребёнка
1774
Дочь: Татьяна Кирилова
Мать ребёнка: Наталья Михайлова
Рождение ребёнка
1778
Сын: Арсений Кирилов
Мать ребёнка: Наталья Михайлова
Рождение ребёнка
1784
Дочь: Марфа Кирилова
Мать ребёнка: Наталья Михайлова
Смерть
Неизвестно