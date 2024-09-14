Наталья Михайлова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Наталья Михайлова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1745

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1745 г.р.

Дети

Добавил:

АН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1745

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Кирило Козмин

Рождение ребёнка
1765

Дочь: Анна Кирилова

Отец ребёнка: Кирило Козмин

Белозерово, Покровская волость, Угличский уезд
Рождение ребёнка
1769

Сын: Антип Кирилов

Отец ребёнка: Кирило Козмин

Белозерово, Покровская волость, Угличский уезд
Рождение ребёнка
1770

Сын: Константин Кирилов

Отец ребёнка: Кирило Козмин

Белозерово, Покровская волость, Угличский уезд
Рождение ребёнка
1774

Дочь: Татьяна Кирилова

Отец ребёнка: Кирило Козмин

Белозерово, Покровская волость, Угличский уезд
Рождение ребёнка
1778

Сын: Арсений Кирилов

Отец ребёнка: Кирило Козмин

Белозерово, Покровская волость, Угличский уезд
Рождение ребёнка
1784

Дочь: Марфа Кирилова

Отец ребёнка: Кирило Козмин

Белозерово, Покровская волость, Угличский уезд
Смерть
Неизвестно

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