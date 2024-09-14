Наталья Михайлова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1745
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1745
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Кирило Козмин
Рождение ребёнка
1765
Дочь: Анна Кирилова
Отец ребёнка: Кирило Козмин
Рождение ребёнка
1769
Сын: Антип Кирилов
Отец ребёнка: Кирило Козмин
Рождение ребёнка
1770
Сын: Константин Кирилов
Отец ребёнка: Кирило Козмин
Рождение ребёнка
1774
Дочь: Татьяна Кирилова
Отец ребёнка: Кирило Козмин
Рождение ребёнка
1778
Сын: Арсений Кирилов
Отец ребёнка: Кирило Козмин
Рождение ребёнка
1784
Дочь: Марфа Кирилова
Отец ребёнка: Кирило Козмин
Смерть
Неизвестно