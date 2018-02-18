Жадобина Анна Филипповна
Место рожденияНе указано
Дата рождения04.04.1939
Дата смерти18.02.2018
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.04.1939
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Жадобин Василий
Рождение ребёнка
1956
Дочь: Лаухина (Жадобина) Валентина Васильевна
Отец ребёнка: Жадобин Василий
Рождение ребёнка
29.07.1959
Дочь: Рятте (Жадобина) Наталья Васильевна
Отец ребёнка: Жадобин Василий
Рождение ребёнка
02.12.1960
Сын: Жадобин Николай Васильевич
Отец ребёнка: Жадобин Василий
Рождение ребёнка
22.07.1962
Сын: Жадобин Владимир Васильевич
Отец ребёнка: Жадобин Василий
Рождение ребёнка
26.06.1970
Дочь: Сураева (Жадобина) Ольга Васильевна
Отец ребёнка: Жадобин Василий
Смерть
18.02.2018