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Жадобина Анна Филипповна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

04.04.1939

Дата смерти

18.02.2018

Пол

Женский

Добавил:

ВЯ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.04.1939

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Жадобин Василий

Рождение ребёнка
1956

Дочь: Лаухина (Жадобина) Валентина Васильевна

Отец ребёнка: Жадобин Василий

Рождение ребёнка
29.07.1959

Дочь: Рятте (Жадобина) Наталья Васильевна

Отец ребёнка: Жадобин Василий

Рождение ребёнка
02.12.1960

Сын: Жадобин Николай Васильевич

Отец ребёнка: Жадобин Василий

Рождение ребёнка
22.07.1962

Сын: Жадобин Владимир Васильевич

Отец ребёнка: Жадобин Василий

Рождение ребёнка
26.06.1970

Дочь: Сураева (Жадобина) Ольга Васильевна

Отец ребёнка: Жадобин Василий

Смерть
18.02.2018

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