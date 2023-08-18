Жадобин Василий — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Жадобин Василий

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВЯ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Жадобина Анна Филипповна

Рождение ребёнка
1956

Дочь: Лаухина (Жадобина) Валентина Васильевна

Мать ребёнка: Жадобина Анна Филипповна

Рождение ребёнка
29.07.1959

Дочь: Рятте (Жадобина) Наталья Васильевна

Мать ребёнка: Жадобина Анна Филипповна

Рождение ребёнка
02.12.1960

Сын: Жадобин Николай Васильевич

Мать ребёнка: Жадобина Анна Филипповна

Рождение ребёнка
22.07.1962

Сын: Жадобин Владимир Васильевич

Мать ребёнка: Жадобина Анна Филипповна

Рождение ребёнка
26.06.1970

Дочь: Сураева (Жадобина) Ольга Васильевна

Мать ребёнка: Жадобина Анна Филипповна

Смерть
Неизвестно

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