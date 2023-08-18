Жадобин Василий
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
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Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Жадобина Анна Филипповна
Рождение ребёнка
1956
Дочь: Лаухина (Жадобина) Валентина Васильевна
Мать ребёнка: Жадобина Анна Филипповна
Рождение ребёнка
29.07.1959
Дочь: Рятте (Жадобина) Наталья Васильевна
Мать ребёнка: Жадобина Анна Филипповна
Рождение ребёнка
02.12.1960
Сын: Жадобин Николай Васильевич
Мать ребёнка: Жадобина Анна Филипповна
Рождение ребёнка
22.07.1962
Сын: Жадобин Владимир Васильевич
Мать ребёнка: Жадобина Анна Филипповна
Рождение ребёнка
26.06.1970
Дочь: Сураева (Жадобина) Ольга Васильевна
Мать ребёнка: Жадобина Анна Филипповна
Смерть
Неизвестно