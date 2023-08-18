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Жадобина Ольга Васильевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

26.06.1970

Пол

Женский

Добавил:

ВЯ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.06.1970

Отец: Жадобин Василий

Мать: Жадобина Анна Филипповна

Рождение ребёнка
02.12.1993

Сын: Сураев Иван Николаевич

Отец ребёнка: Сураев Николай Васильевич

Рождение ребёнка
07.10.2004

Сын: Сураев Владислав Николаевич

Отец ребёнка: Сураев Николай Васильевич

Гатчина, Гатчинский муниципальный район, Ленинградская область