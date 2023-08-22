Рятте (Жадобина) Наталья Васильевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения29.07.1959
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.07.1959
Отец: Жадобин Василий
Мать: Жадобина Анна Филипповна
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
24.02.1991
Сын: Рятте Александр Александрович
Отец ребёнка: Рятте Александр Иванович
Рождение ребёнка
24.02.1991
Дочь: Рятте Анна Александровна
Отец ребёнка: Рятте Александр Иванович