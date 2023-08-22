Рятте (Жадобина) Наталья Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиРятте (Жадобина) Наталья Васильевна

Рятте (Жадобина) Наталья Васильевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

29.07.1959

Пол

Женский

Добавил:

ВЯ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.07.1959

Отец: Жадобин Василий

Мать: Жадобина Анна Филипповна

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Рятте Александр Иванович

Рождение ребёнка
24.02.1991

Сын: Рятте Александр Александрович

Отец ребёнка: Рятте Александр Иванович

Рождение ребёнка
24.02.1991

Дочь: Рятте Анна Александровна

Отец ребёнка: Рятте Александр Иванович

Мы используем куки для улучшения работы сайта.