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Анастасия Прокопьева

Место рождения

Задне-Пилево, Клепиковский муниципальный район, Рязанская область

Дата рождения

1802 ст.

Дата смерти

16.08.1861 ст.

Пол

Женский

Добавил:

ИЯ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1802 ст.

Отец: Прокопий Кузьмин

Мать: Татьяна Иммануилова

Задне-Пилево, Клепиковский муниципальный район, Рязанская область
Бракосочетание
05.11.1816 ст.

Муж: Прохор Федоров

Екшур, Клепиковский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
02.02.1826 ст.

Сын: Никифор Прохоров

Отец ребёнка: Прохор Федоров

Задне-Пилево, Клепиковский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
17.11.1829 ст.

Сын: Туманов Григорий Прохоров

Отец ребёнка: Прохор Федоров

Задне-Пилево, Клепиковский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
03.04.1832 ст.

Сын: Федикин Семен Прохоров

Отец ребёнка: Прохор Федоров

Задне-Пилево, Клепиковский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
27.03.1834 ст.

Дочь: Жулева Матрена Прохорова

Отец ребёнка: Прохор Федоров

Задне-Пилево, Клепиковский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
09.02.1839 ст.

Дочь: Агафья Прохорова

Отец ребёнка: Прохор Федоров

Задне-Пилево, Клепиковский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
23.11.1843 ст.

Сын: Степан Прохоров

Отец ребёнка: Прохор Федоров

Задне-Пилево, Клепиковский муниципальный район, Рязанская область
Смерть
16.08.1861 ст.
Задне-Пилево, Клепиковский муниципальный район, Рязанская область
От удушья
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