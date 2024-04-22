Анастасия Прокопьева
Место рождения
Дата рождения1802 ст.
Дата смерти16.08.1861 ст.
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1802 ст.
Отец: Прокопий Кузьмин
Мать: Татьяна Иммануилова
Бракосочетание
05.11.1816 ст.
Муж: Прохор Федоров
Екшур, Клепиковский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
02.02.1826 ст.
Сын: Никифор Прохоров
Отец ребёнка: Прохор Федоров
Рождение ребёнка
17.11.1829 ст.
Сын: Туманов Григорий Прохоров
Отец ребёнка: Прохор Федоров
Рождение ребёнка
03.04.1832 ст.
Отец ребёнка: Прохор Федоров
Рождение ребёнка
27.03.1834 ст.
Дочь: Жулева Матрена Прохорова
Отец ребёнка: Прохор Федоров
Рождение ребёнка
09.02.1839 ст.
Дочь: Агафья Прохорова
Отец ребёнка: Прохор Федоров
Рождение ребёнка
23.11.1843 ст.
Сын: Степан Прохоров
Отец ребёнка: Прохор Федоров
Смерть
16.08.1861 ст.
От удушья