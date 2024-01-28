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Татьяна Иммануилова

Место рождения

Озерье, Клепиковский муниципальный район, Рязанская область

Дата рождения

1762 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ИЯ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1762 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Озерье, Клепиковский муниципальный район, Рязанская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Прокопий Кузьмин

Взята в деревне Озерки, из крестьян помещика Семена Гаврилова сына Доможирова
Рождение ребёнка
1786 ст.

Сын: Трофим Прокопьев

Отец ребёнка: Прокопий Кузьмин

Задне-Пилево, Клепиковский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
1790 ст.

Сын: Афанасий Прокопьев

Отец ребёнка: Прокопий Кузьмин

Задне-Пилево, Клепиковский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
1802 ст.

Дочь: Анастасия Прокопьева

Отец ребёнка: Прокопий Кузьмин

Задне-Пилево, Клепиковский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
28.01.1805 ст.

Дочь: Аксинья Прокопьева

Отец ребёнка: Прокопий Кузьмин

Задне-Пилево, Клепиковский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
1808 ст.

Сын: Александр Прокопьев

Отец ребёнка: Прокопий Кузьмин

Задне-Пилево, Клепиковский муниципальный район, Рязанская область
Смерть
Неизвестно

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