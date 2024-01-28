Татьяна Иммануилова
Место рождения
Дата рождения1762 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1762 ст.
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Прокопий Кузьмин
Взята в деревне Озерки, из крестьян помещика Семена Гаврилова сына Доможирова
Рождение ребёнка
1786 ст.
Сын: Трофим Прокопьев
Отец ребёнка: Прокопий Кузьмин
Рождение ребёнка
1790 ст.
Сын: Афанасий Прокопьев
Отец ребёнка: Прокопий Кузьмин
Рождение ребёнка
1802 ст.
Дочь: Анастасия Прокопьева
Отец ребёнка: Прокопий Кузьмин
Рождение ребёнка
28.01.1805 ст.
Дочь: Аксинья Прокопьева
Отец ребёнка: Прокопий Кузьмин
Рождение ребёнка
1808 ст.
Сын: Александр Прокопьев
Отец ребёнка: Прокопий Кузьмин
Смерть
Неизвестно