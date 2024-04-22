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Прохор Федоров

Место рождения

Задне-Пилево, Клепиковский муниципальный район, Рязанская область

Дата рождения

28.07.1801 ст.

Дата смерти

27.04.1860 ст.

Пол

Мужской

Добавил:

ИЯ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.07.1801 ст.

Отец: Федор Антонов

Мать: Марфа Никитина

Задне-Пилево, Клепиковский муниципальный район, Рязанская область
Бракосочетание
05.11.1816 ст.

Жена: Анастасия Прокопьева

Екшур, Клепиковский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
02.02.1826 ст.

Сын: Никифор Прохоров

Мать ребёнка: Анастасия Прокопьева

Задне-Пилево, Клепиковский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
17.11.1829 ст.

Сын: Туманов Григорий Прохоров

Мать ребёнка: Анастасия Прокопьева

Задне-Пилево, Клепиковский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
03.04.1832 ст.

Сын: Федикин Семен Прохоров

Мать ребёнка: Анастасия Прокопьева

Задне-Пилево, Клепиковский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
27.03.1834 ст.

Дочь: Жулева Матрена Прохорова

Мать ребёнка: Анастасия Прокопьева

Задне-Пилево, Клепиковский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
09.02.1839 ст.

Дочь: Агафья Прохорова

Мать ребёнка: Анастасия Прокопьева

Задне-Пилево, Клепиковский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
23.11.1843 ст.

Сын: Степан Прохоров

Мать ребёнка: Анастасия Прокопьева

Задне-Пилево, Клепиковский муниципальный район, Рязанская область
Смерть
27.04.1860 ст.
Задне-Пилево, Клепиковский муниципальный район, Рязанская область
От удушья
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