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Марфа Никитина

Место рождения

Горячкина, Рязанский уезд, Рязанская губерния

Дата рождения

1775 ст.

Дата смерти

До 1816 ст.

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1778 г.р.

Дети

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Место
Комментарий
Рождение
1775 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Горячкина, Рязанский уезд, Рязанская губерния
Рождение ребёнка
28.07.1801 ст.

Сын: Прохор Федоров

Отец ребёнка: Федор Антонов

Задне-Пилево, Клепиковский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
20.11.1803 ст.

Сын: Порфирий Федоров

Отец ребёнка: Федор Антонов

Задне-Пилево, Клепиковский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
13.06.1808 ст.

Дочь: Акулина Федорова

Отец ребёнка: Федор Антонов

Задне-Пилево, Клепиковский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Мария Федорова

Отец ребёнка: Федор Антонов

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Федор Антонов

Смерть
До 1816 ст.
Задне-Пилево, Клепиковский муниципальный район, Рязанская область
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