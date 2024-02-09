Марфа Никитина
Место рождения
Дата рождения1775 ст.
Дата смертиДо 1816 ст.
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1775 ст.
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
28.07.1801 ст.
Сын: Прохор Федоров
Отец ребёнка: Федор Антонов
Рождение ребёнка
20.11.1803 ст.
Сын: Порфирий Федоров
Отец ребёнка: Федор Антонов
Рождение ребёнка
13.06.1808 ст.
Дочь: Акулина Федорова
Отец ребёнка: Федор Антонов
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Мария Федорова
Отец ребёнка: Федор Антонов
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Федор Антонов
Смерть
До 1816 ст.