Порфирий Федоров
Место рождения
Дата рождения20.11.1803 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.11.1803 ст.
Отец: Федор Антонов
Мать: Марфа Никитина
Бракосочетание
14.04.1824 ст.
Жена: Аксинья Павлова
Екшур, Клепиковский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
04.08.1831 ст.
Сын: Емельян Порфирьев
Мать ребёнка: Аксинья Павлова
Смерть
Неизвестно