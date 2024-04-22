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Порфирий Федоров

Место рождения

Задне-Пилево, Клепиковский муниципальный район, Рязанская область

Дата рождения

20.11.1803 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

1778 г.р.

Мать

1775 г.р.

Жена

1813 г.р.

Дети

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Место
Комментарий
Рождение
20.11.1803 ст.

Отец: Федор Антонов

Мать: Марфа Никитина

Задне-Пилево, Клепиковский муниципальный район, Рязанская область
Бракосочетание
14.04.1824 ст.

Жена: Аксинья Павлова

Екшур, Клепиковский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
04.08.1831 ст.

Сын: Емельян Порфирьев

Мать ребёнка: Аксинья Павлова

Задне-Пилево, Клепиковский муниципальный район, Рязанская область
Смерть
Неизвестно
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