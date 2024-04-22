Васильева (Дятлова) Елена Дмитриевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиВасильева (Дятлова) Елена Дмитриевна

Васильева (Дятлова) Елена Дмитриевна

Место рождения

Федосиха, Коченевский муниципальный район, Новосибирская область

Дата рождения

Около 1891

Пол

Женский

Добавил:

АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1891

Отец: не указан

Мать: не указана

Федосиха, Коченевский муниципальный район, Новосибирская область
Год рождения исходя из возраста в записи о браке. Непонятно, в каком именно селе она родилась: деревня Федосово, Коченёвский муниципальный район, Новосибирская область или село Федосиха, Коченёвский ... Показать все
Бракосочетание
05.02.1910 ст.

Муж: Васильев Дмитрий Иванович

Верх-Чик, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
Запись № 16 о бракосочетании 5 февраля 1910 года крестьянина с. Верх-Чиковской Дмитрия Ивановича Васильева, первым браком, 19 лет и с. Федосовского девицы Елены Дмитриевны Дятлевой, первым браком, 19 ... Показать все
Рождение ребёнка
06.12.1910 ст.

Дочь: Анастасия Дмитриевна

Отец ребёнка: Васильев Дмитрий Иванович

Верх-Чик, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
Запись № 132 о рождении 7 декабря 1910 года в семье крестьянина с. Верх-Чиковского Дмитрия Ивановича Васильева и жены его Елены Дмитриевны, дочери Анастасии.
Место жительства
После 1910
Верх-Чик, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
14.12.1911 ст.

Дочь: Феофания Дмитриевна

Отец ребёнка: Васильев Дмитрий Иванович

Верх-Чик, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
Запись № 126 о рождении 14 декабря 1911 года в семье крестьянина с. Верх-Чиковского Дмитрия Ивановича Васильева и жены его Елены Дмитриевны, дочери Феофании.
Рождение ребёнка
08.09.1917 ст.

Дочь: Елизавета Дмитриевна

Отец ребёнка: Васильев Дмитрий Иванович

Верх-Чик, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
Запись № 53 о рождении 8 сентября 1917 года в семье крестьянина с. Верх-Чиковского Дмитрия Ивановича Зайкова и жены его Елены Дмитриевны, дочери Елизаветы.
Рождение ребёнка
12.12.1922

Сын: Васильев Геннадий Дмитриевич

Отец ребёнка: Васильев Дмитрий Иванович

Верх-Чик, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
Запись №999 о рождении от 12 декабря 1922г в с. Верх-Чик у хлебопашца Дмитрия (35 лет) и домохозяйки Елены (35 лет) Васильевых сына Геннадия.
Рождение ребёнка
23.02.1924

Сын: Васильев Фёдор Дмитриевич

Отец ребёнка: Васильев Дмитрий Иванович

Верх-Чик, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
Запись №210 о рождении от 23 февраля 1924г в с. Верх-Чик у хлебопашца Дмитрия (36 лет) и домохозяйки Елены (35 лет) Васильевых сына Федора.
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close