Васильева (Дятлова) Елена Дмитриевна
Место рождения
Дата рожденияОколо 1891
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Около 1891
Год рождения исходя из возраста в записи о браке. Непонятно, в каком именно селе она родилась: деревня Федосово, Коченёвский муниципальный район, Новосибирская область или село Федосиха, Коченёвский ... Показать все
Бракосочетание
05.02.1910 ст.
Запись № 16 о бракосочетании 5 февраля 1910 года крестьянина с. Верх-Чиковской Дмитрия Ивановича Васильева, первым браком, 19 лет и с. Федосовского девицы Елены Дмитриевны Дятлевой, первым браком, 19 ... Показать все
Рождение ребёнка
06.12.1910 ст.
Дочь: Анастасия Дмитриевна
Отец ребёнка: Васильев Дмитрий Иванович
Запись № 132 о рождении 7 декабря 1910 года в семье крестьянина с. Верх-Чиковского Дмитрия Ивановича Васильева и жены его Елены Дмитриевны, дочери Анастасии.
Место жительства
После 1910
Рождение ребёнка
14.12.1911 ст.
Дочь: Феофания Дмитриевна
Отец ребёнка: Васильев Дмитрий Иванович
Запись № 126 о рождении 14 декабря 1911 года в семье крестьянина с. Верх-Чиковского Дмитрия Ивановича Васильева и жены его Елены Дмитриевны, дочери Феофании.
Рождение ребёнка
08.09.1917 ст.
Дочь: Елизавета Дмитриевна
Отец ребёнка: Васильев Дмитрий Иванович
Запись № 53 о рождении 8 сентября 1917 года в семье крестьянина с. Верх-Чиковского Дмитрия Ивановича Зайкова и жены его Елены Дмитриевны, дочери Елизаветы.
Рождение ребёнка
12.12.1922
Сын: Васильев Геннадий Дмитриевич
Отец ребёнка: Васильев Дмитрий Иванович
Запись №999 о рождении от 12 декабря 1922г в с. Верх-Чик у хлебопашца Дмитрия (35 лет) и домохозяйки Елены (35 лет) Васильевых сына Геннадия.
Рождение ребёнка
23.02.1924
Сын: Васильев Фёдор Дмитриевич
Отец ребёнка: Васильев Дмитрий Иванович
Запись №210 о рождении от 23 февраля 1924г в с. Верх-Чик у хлебопашца Дмитрия (36 лет) и домохозяйки Елены (35 лет) Васильевых сына Федора.