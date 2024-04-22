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(Васильева) Феофания Дмитриевна

Место рождения

Верх-Чик, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область

Дата рождения

14.12.1911 ст.

Дата смерти

16.10.1914 ст.

Пол

Женский

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Рождение
14.12.1911 ст.

Отец: Васильев Дмитрий Иванович

Мать: Васильева Елена Дмитриевна

Верх-Чик, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
Запись № 126 о рождении 14 декабря 1911 года в семье крестьянина с. Верх-Чиковского Дмитрия Ивановича Васильева и жены его Елены Дмитриевны, дочери Феофании.
Крещение
18.12.1911 ст.
Верх-Чик, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
Восприемники: крестьянская жена Апполинария Емельяновна Васильева.
Смерть
16.10.1914 ст.
Верх-Чик, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
Запись № 26 о смерти 16 октября 1914 года дочери крестьянина с. Верх-Чиковского Дмитрия Ивановича Васильева – Феофании. Умерла в 3 года от скарлатины.
Похороны
18.10.1914 ст.
Верх-Чик, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
Похоронена "на местном кладбище".
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