(Васильева) Елизавета Дмитриевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюди(Васильева) Елизавета Дмитриевна

(Васильева) Елизавета Дмитриевна

Место рождения

Верх-Чик, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область

Дата рождения

08.09.1917 ст.

Дата смерти

25.07.1918

Пол

Женский

Добавил:

АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.09.1917 ст.

Отец: Васильев Дмитрий Иванович

Мать: Васильева Елена Дмитриевна

Верх-Чик, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
Запись № 53 о рождении 8 сентября 1917 года в семье крестьянина с. Верх-Чиковского Дмитрия Ивановича Зайкова и жены его Елены Дмитриевны, дочери Елизаветы.
Крещение
10.09.1917 ст.
Верх-Чик, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
Восприемники: Василий Иванович Васильев и крестьянская жена Анна Васильевна Лушникова.
Смерть
25.07.1918
Верх-Чик, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
Причина смерти: понос.
Похороны
27.07.1918
Верх-Чик, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
Похоронена "на сельском кладбище".
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close