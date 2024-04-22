(Васильева) Елизавета Дмитриевна
Место рождения
Дата рождения08.09.1917 ст.
Дата смерти25.07.1918
ПолЖенский
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Место
Комментарий
Рождение
08.09.1917 ст.
Запись № 53 о рождении 8 сентября 1917 года в семье крестьянина с. Верх-Чиковского Дмитрия Ивановича Зайкова и жены его Елены Дмитриевны, дочери Елизаветы.
Крещение
10.09.1917 ст.
Восприемники: Василий Иванович Васильев и крестьянская жена Анна Васильевна Лушникова.
Смерть
25.07.1918
Причина смерти: понос.
Похороны
27.07.1918
Похоронена "на сельском кладбище".