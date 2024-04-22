(Васильева) Анастасия Дмитриевна
Место рождения
Дата рождения06.12.1910 ст.
Дата смерти02.06.1911 ст.
ПолЖенский
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Место
Комментарий
Рождение
06.12.1910 ст.
Запись № 132 о рождении 7 декабря 1910 года в семье крестьянина с. Верх-Чиковского Дмитрия Ивановича Васильева и жены его Елены Дмитриевны, дочери Анастасии.
Крещение
08.12.1910 ст.
Восприемники: девица Улитта Ивановна Васильева.
Смерть
02.06.1911 ст.
Запись № 16 о смерти 2 июня 1911 года дочери крестьянина с. Верх-Чиковского Дмитрия Ивановича Васильева – Анастасии. Умерла в 6 месяцев от поноса.
Похороны
04.06.1911 ст.
Похоронена "на местном кладбище".