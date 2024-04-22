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(Васильева) Анастасия Дмитриевна

Место рождения

Верх-Чик, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область

Дата рождения

06.12.1910 ст.

Дата смерти

02.06.1911 ст.

Пол

Женский

Добавил:

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Место
Комментарий
Рождение
06.12.1910 ст.

Отец: Васильев Дмитрий Иванович

Мать: Васильева Елена Дмитриевна

Верх-Чик, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
Запись № 132 о рождении 7 декабря 1910 года в семье крестьянина с. Верх-Чиковского Дмитрия Ивановича Васильева и жены его Елены Дмитриевны, дочери Анастасии.
Крещение
08.12.1910 ст.
Верх-Чик, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
Восприемники: девица Улитта Ивановна Васильева.
Смерть
02.06.1911 ст.
Верх-Чик, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
Запись № 16 о смерти 2 июня 1911 года дочери крестьянина с. Верх-Чиковского Дмитрия Ивановича Васильева – Анастасии. Умерла в 6 месяцев от поноса.
Похороны
04.06.1911 ст.
Верх-Чик, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
Похоронена "на местном кладбище".
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